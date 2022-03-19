السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة الطبية الروسية: لقاح كونفاسل الجديد فعال ضد متحور «أوميكرون الخفى»

لقاح كونفاسل
لقاح كونفاسل

قالت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم السبت، إن لقاح روسيا الجديد ضد فيروس كورونا المستجد "كونفاسل"؛ سيكون فعالا ضد متحور "أوميكرون الخفي".

وأضافت سكفورتسوفا- حسب وكالة "تاس" الروسية: "سجلنا تطور المناعة المدمجة بخصائص وقائية عالية جدًا وانقلاب مصلي كامل" خلال التجارب السريرية للقاح.

وأشارت إلى أن نسبة الحالات التي تم فيها اكتشاف متحور أوميكرون كانت 100٪، مضيفة أن اللقاح ساهم في تطوير خلايا معينة ومناعة خلوية وظهور خلايا ذاكرة مركزية، مما يضمن بقاء التأثير الوقائي للقاح في مكانه لمدة طويلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت رسميا لقاح "كونفاسل" الذي تم تطويره في معهد أبحاث اللقاحات والأمصال التابع لوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية بمدينة سان بطرسبرج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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