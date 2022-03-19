السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات وبريطانيا تبحثان أزمة أوكرانيا واستقرار أسواق الطاقة والغذاء

الطاقة
الطاقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس، علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية وملف استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الجانبين تناولا- خلال الاتصال- آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وتبادلا وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والعالمية.
كما تناول الاتصال عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد- خلال الاتصال- حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعمها للجهود المبذولة كافة؛ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة في مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

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وائل لطفي

البابا المصرى

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