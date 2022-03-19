مسئول أوكرانى: محادثات السلام مع روسيا قد تستغرق عدة أسابيع

قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ميخائيل بودولاك، إن محادثات السلام مع روسيا قد تستغرق عدة أسابيع لحل الأزمة الراهنة.

ونقلت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية عن بودولاك قوله "محادثات السلام مع روسيا يمكن أن تستمر لبضعة أسابيع على الأقل، على الرغم من وجود مؤشرات على أن موقف موسكو أصبح أكثر ملاءمة"، مشيرا إلى أنه من بين القضايا قيد النظر وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية والضمانات الأمنية.

وأضاف أن روسيا تشن حربًا على نمط "السيناريو الأفغاني"، وأن التكتيك الروسي هو "تطويق المدن الكبرى والقصف بصواريخ كروز والقنابل الجوية".

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أولوياته في المفاوضات واضحة تمامًا، وهي نهاية الحرب، والضمانات الأمنية، والسيادة، واستعادة وحدة الأراضي، وضمانات حقيقية لأوكرانيا، وحماية حقيقية لأوكرانيا.