موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 لشهر أبريل ونظام الاختبارات

يبحث العديد من أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي عن مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 لشهر أبريل المقبل بالتزامن مع أول يوم فى رمضان، حيث أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي والمقرر عقدها فى 2 أبريل.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 لشهر أبريل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الاختبارات تعد دمج لشهري مارس وفبراير، لافتة إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 لشهر إبريل ليس له علاقة بامتحانات التيرم الثاني لعام 2022 والتى من المفترض أن تنطلق فى مايو 2022 حسبما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن امتحانات رابعة ابتدائي تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

نظام امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وأوضحت أن تكون عدد أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 ستكون 15 سؤالا لكل مادة وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

وتضيف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال بيانها الصحفى أنه بالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي أنه تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

ونبهت وزارة التعليم يسرى الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

أما عن المواد التى لم تدرج فى الجداول الرسمية الموزعة على المديريات والإدارات التعليمية فقد قالت الوزارة حول امتحانات الصف الرابع الابتدائي: وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.