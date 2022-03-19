السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بالتركيز على امتلاك قدرة توطين الصناعة والتكنولوجيا بقطاع التشييد

جريدة الدستور

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لمًا لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، فضلًا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال فى قطاعات التنمية المختلفة.

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البابا المصرى

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