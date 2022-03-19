أسرة شاب تقف على شط النيل في انتظار جثمانه: «أرهقنا البحث عن كريم» (فيديو)

على ضفاف نيل مدينة الفشن أقصى جنوب بني سويف، تجلس أسرة الشاب كريم وأفراد أسرته وجيرانهم يواصلون الليل بالنهار في انتظار جثة نجلهم كريم، 16 عامًا، لتطفو على سطح الماء بعد أن غرق يوم 8 مارس من الشهر الجاري أى مر على وفاته 12 يومًا.

"الدستور" كانت هناك ومن مكان سقوط كريم في مياه نهر النيل حيث تعيش الأسرة حالة من الحزن الشديد على فراق نجلها واختفاء جثته التي ما زال يبحث عنها قوات الإنقاذ النهري والغواصون، ولم تظهر جثمانه حتى الآن وسط دعوات الجميع بظهورها حتى تستريح الأسرة والتى تطلب كل دقيقة من الله ظهورها ويتمكنون من دفنه بمقابر العائلة.

وتعود الواقعة بعدما لقى شاب مصرعه غرقًا بمياه النيل بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك عقب قيامه بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى بالمحافظة، لاستخراج الجثة.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب غرقًا في مياه النيل، ووجه مدير الأمن بسرعة توجه قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وانتشال الجثمان، والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إثر ذهاب مجموعة من الشباب لمنطقة النيل بمركز الفشن، لالتقاط الصور التذكارية لهم، وعقب الانتهاء من التقاط الصور، قام كريم بخلع ملابسه والعوم فى مياه النيل، وفجأة استغاث بأصدقائه لإنقاذه وقبل أن يستجيب أصدقاؤه له اختفى عن أنظار أصدقائه.

وتبين وفاة "كريم.م"، 16 سنة، مقيم بقرية السكاكرية بمركز الفشن ببني سويف، غرقًا بمياه نهر النيل، عقب التقاط الصور التذكارية مع زملائه قبل اقدامه على السباحة بمياه النيل، وتم إبلاغ مركز شرطة الفشن، وشرطة المسطحات، برئاسة مأمور مركز شرطة الفشن للمساعدة فى استخراج جثة المتوفى.