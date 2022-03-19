الأولى في الشرق الأوسط.. منصة حكومية للصحة النفسية وعلاج الإدمان «أونلاين»

أطلقت مصر أول منصة الكترونية حكومية للخدمات الصحية والنفسية وعلاج مرضى الإدمان بالمجان، والتي تهدف إلى تقديم كافة المساعدات الطبية سواء كانت نفسية أو لعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر.

وتعدّ هذه المنصَّة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تشتمل على العديد من الخدمات العلاجية، التي يقدّمها أطباء ومتخصصين في الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

تعاون في تكوين المنصّة وإطلاقها كل من المركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالإضافة منظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا.

نوعية المنصة

تشمل المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ثلاثة أقسام رئيسية، يقدّم كلاهما خدمات متنوّعة واستشارات مُختلفة تُساعد على تقدّم وتحسين صحة كل المشتركين عليها.

القسم الأول يحتوي على التثقيف والتوعية لأهمّ المعلومات العلمية التي تتحدّث عن الاضطرابات الشائعة في عموم الطب النفسي، وفروعه المتخصصة كعلاج الإدمان والطب النفسي للمراهقين والأطفال.

أمَّا القسم الثاني؛ فهو أولى خطوات تقديم الدعم والاستشارات النفسية عن طريق "التطبيب عن بُعد" يشخص من خلالها أطباء العيادات الافتراضية الحالات المرضية ويقدمون كافة المساعدات العلاجية، عن طريق بضع خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من تقييم حالتهم النفسية، كذلك حجز جلسة مع المعالجين النفسيين المؤهلين.

فيما يختص القسم الثالث بالمشرفين والقائمين على الموقع، حيث يمكنهم من متابعة وتقييم أداء المنصة، ويقوم بعرض أهم التقارير الخاصة بإحصائيات البوابة الإلكترونية مثل عدد المستخدمين.

وزارة الصحة

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت منذُ أيام عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان، في إطار التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وإتاحتها للجميع.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن المنصة تهدف إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

ونوهت بأن المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وأضافت أن استخدام الخدمات الإلكترونية في مجال الصحة النفسية ستساهم بشكل كبير في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع.