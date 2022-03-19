الأمم المتحدة: 2246 إجمالى الضحايا المدنيين فى أوكرانيا حتى الآن

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تحديثه اليوم السبت لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا، أن العدد بلغ منذ 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس 2246 ضحية مدنية، بينهم 847 قتيلًا و1399 مصابًا.

وأوضح التحديث أن 240 قتيلًا، إضافة إلى 728 مصابًا، سقطوا في منطقتى دونيتسك ولوجانسك، بينما سقط 187 قتيلًا و547 مصابًا في الأراضى الخاضعة لسيطرة الحكومة، أما في الأراضي التي تسيطر عليها (الجمهوريات) التى نصبت نفسها بنفسها، فسقط 53 قتيلًا و181 جريحًا.

وأشار إلى 607 قتلى و671 مصابًا سقطوا في مناطق أخرى من أوكرانيا، تشمل مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات.

وذكر المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.