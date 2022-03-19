السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشعب الجمهوري» يكرم الأمهات المثاليات احتفالًا بعيد الأم

أمانة القاهرة
أمانة القاهرة

 


أقامت  أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة عيد الأم كرمت خلالها عددًا من الأمهات المثاليات علي مستوى المحافظة ومنحتهن هدايا عبارة عن 100 جهاز منزلي، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القاهرة.

وقالت الأمانة في بيان لها، إن كل أم تستحق التكريم على مدار العام وليس في يوم واحد فقط، ولكن ما نقوم به هو نوع من أنواع الرمزية وإرسال رسائل ضمنية مفادها أن الوطن مليء بالأمهات المثاليات التي لن نستطيع حصرهن، موجهين  التحية لكل أم تعيش على أرض مصر ومحافظة القاهرة بالتحديد.

وقال يوسف رشدان القيادي بحزب الشعب الجمهوري أمين عام مساعد الإعلام و التثقيف السياسي بأمانة القاهرة، إن الأحزاب لها دور محوري في نشر الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية خصوصًا بين بالأجيال الصاعدة التي  في أمس الحاجة إلى غرس قيم الولاء و الانتماء  في ظل ما تواجهه من حروب الجيل الخامس.

وشدد "رشدان" على  ضرورة دعم الأحزاب لمؤسسات الدولة وترسيخ القيم الأخلاقية والهوية الوطنية والقومية وتكذيب الشائعات ونشر ثقافة التعليم والتعلم وكيفية التأكد من المعلومات وتثقيف كوادرها.

وقال إن حزب الشعب الجمهوري يعمل على  تأهيل وتدريب  كوادره لمساعدة الدولة المصرية  في بناء قدرة المجتمع من خلال التثقيف والتنوير وتنمية وعي الشباب للإحساس بمجتمعه وإدراکه لمشکلاته وإيجاد الرغبة في العمل المشترك لمواجهتها والعمل على حلها عن طريق مساهمتهم مساهمة فعالة لتحقيق هذا الهدف مؤكدا أنه لا يمکن أن يتحقق ذلك إلا إذا کان الشباب على مستوى ثقافي مناسب ولعى فهم عميق بحقائق وأوضاع مجتمعهم


وأشار إلي إن صمود الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية والوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة  يساهم في  الحفاظ علي  مسيرة التنمية والتقدم التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بمصر إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة .

محافظة القاهرة حروب الجيل الخامس حزب الشعب الجمهوري الدولة المصرية الشعب الجمهوري الأمهات المثاليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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