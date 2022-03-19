وكيل «تموين الإسكندرية» يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض «أهلا رمضان» (صور)

تفقد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المحاسب محمد سعدالله أحمد، اليوم السبت، اللمسات النهائية لإقامة معرض «أهلا رمضان» الذي يقام سنويًا بأرض المعارض بكوتة بمنطقة الأزاريطة.

رافقه خلال الجولة، جمال عمار وكيل المديرية، وسليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى.

وتفقد وكيل تموين الإسكندرية أماكن إقامة المعروضات للشركات المختلفة المشاركة فى المعرض سواء قطاع أعمال أو شركات خاصة أو سلاسل تجارية و كذلك مراجعة قوائم الأسعار المعلنة والتأكد من قيمة التخفضيات المعلن عنها.

كما استمع وكيل تموين الإسكندرية إلى بعض طلبات الشركات المشاركة لتذليل كل الإجراءات قبل الافتتاح.

وقامت إدارة تموين وسط بمراجعة الصلاحيات المدونة على المنتجات قبل العرض، كما سيكون لمديرية التموين أحد البكيات لتواجد مفتش مقيم لمتابعة المعرض وورود أى شكاوى من المواطنين.