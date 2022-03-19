السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الوزراء التونسية: الدولة حريصة على الاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية

نجلاء بودن
نجلاء بودن

أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، حرص الدولة على الاهتمام بقطاع الصناعات التقليدية والحرفية ومساندة مهنيي هذا المجال والعمل على الرفع من قدرات القطاع ودعم مساهمته في التنمية الجهوية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم السبت، معرض الابتكار للصناعات التقليدية في دورته الـ 38 الذي ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة خلال الفترة من 18 إلى 27 مارس الحالي.

واطلعت بودن - خلال جولتها - على مختلف الأماكن بالمعرض ومنها الجناح التجاري الذي يعد الجناح الأبرز خلال هذه الدورة، بمشاركة 800 عارض في عدد من الحرف والمهن الفنية والتقليدية من كل الجهات والفئات والاختصاصات، كما زارت الجناح الخاص بالعارضين ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يشارك فيه حوالي 100 حرفي وحرفية لعرض منتجاتهم التي تبرز خصوصيات جهاتهم وثراءها في قطاع الصناعات التقليدية والحرفية.

كما تفقدت الأجنحة المخصصة لعرض منتجات الولايات، ويشارك فيه أكثر من مائة عارض أغلبهم من الفئة الشبابية المبدعة بمشاريعها في مجال الصناعات التقليدية والحرفية والفنية على غرار الخزف الفني والقماش والحرير والحلفاء والنحاس والعطورات ومواد التجميل والحلي والمجوهرات والجلود والملابس التقليدية والبلور والحلويات التقليدية وغيرها.

يشارك في معرض الابتكار هذا العام أكثر من ألف عارض من مختلف الولايات التونسية في اختصاصات تقليدية وحرفية وفنية متعددة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زائري هذه الدورة مائة ألف زائر.

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وائل لطفي

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