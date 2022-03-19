السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معرض لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

القوات المسلحة
القوات المسلحة

استمرارًا لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى 26 مارس الجارى، بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء، من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

يأتى المعرض ضمن الأنشطة التى تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية، وتقديم الدعم اللازم لأفراد الجمعية من خلال توفير الأدوات والخامات اللازمة لهم، والمشاركة فى تسويق منتجاتهم لتشجيعهم على تنفيذ العديد من الأعمال الفنية المميزة واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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