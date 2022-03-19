السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القوات البرية الأوغندى

جريدة الدستور

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق موهوزي موسيفيني، قائد القوات البرية الأوغندي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

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وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات.

من جهته، أشاد الفريق موهوزي موسيفيني، قائد القوات البرية الأوغندي، بالجهود التي تبذلها مصر وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، مؤكداً حرص بلاده على دعم آفاق جديدة للتعاون العسكرى خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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