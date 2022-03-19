تباين إصابات كورونا اليومية في عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم السبت، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 784 إصابة جديدة، فيما تعافت 1594 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 531 ألفًا و521 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1465 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.

وفي الإمارات، تم تسجيل 367 إصابة جديدة بإجمالي 887 ألفًا و382 حالة، و816 حالة شفاء بإجمالي 857 ألفًا و206 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة حيث لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.. وأشارت الوزارة إلى تقديم 6138 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و399 ألفا و730 جرعة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 218 إصابة جديدة، و3 وفيات، فيما تماثل 666 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و315 ألفًا و791 حالة، والوفيات إلى 25 ألفًا و127 حالة، والشفاء إلى مليونين و272 ألفًا و463 حالة بنسبة 98.1%.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 5104 أشخاص، ليصل الإجمالي إلى 10 ملايين و220 ألفًا و154 شخصًا.