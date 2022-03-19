المير: المنتدى البرلماني لمستقبل وطن حقق أهدافه كاملة

قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب، إن المنتدى البرلماني الثاني، الذي نظمه حزب مستقبل وطن، بمدينة الغردقة حقق أهدافه الكاملة في مناقشة كافة القضايا الجماهيرية، والمطروحة على الرأي العام المصري بكل أريحية وصراحة، وبمشاركة مباشرة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعديد من الوزراء بالحكومة. قائلا إن المنتدى كان خطوة إيجابية هائلة شعبية ونيابية لا تعوض.

وأوضح المير، في تصريحات للمحريين البرلمانيين على هامش ختام أعمال المنتدى، أنه تم الاتفاق على إعداد خطط تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافة المجالات، لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر، لاستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين، والاتفاق كذلك على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من نواب الشعب وطرحها بشكل مباشر تحت قبة البرلمان.

ووجه عضو مجلس النواب الشكر لحزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية على تنظيم المنتدى والفائدة السياسية القصوى من وراءه، كما أن توقيته جاء في غاية الأهمية لوضع النقاط على الحروف واستعراض منجزات الجمهورية الجديدة، تحت حكم الرئيس السيسي والوقوف على المخاطر كذلك التي تتهددها من جانب الخبثاء والأعداء بالخارج.

وانطلقت أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والذي يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين الأربعاء الماضي.