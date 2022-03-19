كلية الزراعة بجامعة المنصورة تنظم «يوم الوعي الأخضر»

نظم يوم الوعي الصحي الثاني لكلية الزراعة جامعة المنصورة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، تحت عنوان (الوعي الأخضر)، والذى ينظمه طلاب الكلية بالتعاون مع رعاية الشباب.





وقد افتتح اليوم الدكتور أيمن الغمري عميد كلية الزراعة، ودكتور صالح سعدة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ودكتور محمد شطا وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، تحت إشراف دكتورة الزهراء مطاوع مدرس بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة، والطلاب من معرض الأغذية الخفيفة الصحية، والتي تناسب طلاب الجامعة كاختيارات غذائية أثناء وجودهم بالجامعة من حيث الملاءمة و القيمة الغذائية والإتاحة الاقتصادية.

كما تم عرض نماذج توعية بمخاطر التغيرات المناخية على توفر الغذاء والحالة الغذائية للأفراد وطرق ترشيد استهلاك الغذاء، وكيفية الحصول على وجبة غذائية متوازنة بأبسط الاختيارات.

وفي الجزء الثاني من اليوم قام الطلاب بتقديم عروض توعية لزملائهم حول مخاطر تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والحالة الغذائية للشعوب، وأهم السياسات التي يمكن انتهاجها لمحاربة خطر الجوع، وهو ثاني أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لمصر والأمم المتحدة. كذلك عرض الطلاب أهمية ترشيد استهلاك الغذاء والتوجيه نحو تحويل النفايات الغذائية الى كمبوست أو سماد عضوى. كما تناول العرض التقديمي دور المرأة في سلسلة الإمداد بالغذاء بعنوان (نساء يطعمن العالم).

كما قام الطلاب بتوزيع مطويات إرشادية حول هذه الموضوعات على زملائهم في الكلية وخارجها.

وتأتي حملة التوعية (الوعي الأخضر) بكلية الزراعة لتأهيل الشباب ونشر الوعي بالقضايا البيئية الراهنة، استعدادا لاستضافة قمة المناخ ٢٧ للأمم المتحدة في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

كما افتتحت فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لمركز الأورام جامعة المنصورة تحت عنوان “أحدث الاستراتيجيات في علاج مرضى الأورام” والمنعقد في الفترة من 17 إلى 19 مارس 2022 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.