السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير يمني: 116 ألف نازح من مأرب العام الماضي

نازحي مأرب
نازحي مأرب

كشف تقرير رسمي، اليوم السبت، عن نزوح أكثر من 116 ألف شخص، من عدة مديريات بمحافظة مأرب اليمنية جراء تصعيد مليشيا الحوثي.

وذكر التقرير السنوي الرقمي - الذي أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، وفقًا لقناة اليمن الفضائية - أن التصعيد العسكري للحوثيين في مختلف مديريات المحافظة، خاصة الجنوبية منها تسبب بنزوح 19 ألفًا و602 أسرة بما يعادل 116 ألفًا و422 شخصًا خلال عام 2021، واستقر كل النازحين في مخيمات النزوح في مديريتي مدينة مأرب، ومأرب الوادي.

وأوصت الوحدة التنفيذية بضرورة اعتماد مأرب مركزًا إنسانيًا مستقل ماليًا وإداريًا له كافة الصلاحيات ويحظى بالاهتمام والتفعيل، داعية الحكومة اليمنية إلى اعتماد ميزانية تشغيلية مستقلة لها في مأرب، وحشد الجهود والعمل على توفير مخزون احتياطي للتدخلات الطارئة يخضع للوحدة التنفيذية لمواجهة موجات النزوح المستمرة، إضافة إلى توفير أراض لبناء مدن سكنية لتسكين النازحين الأشد احتياجًا كون المحافظة تستقبل نزوح بشكل مستمر.

يُشار إلى أن إجمالي أعداد النازحين في محافظة مأرب منذ العام 2015 وحتى نهاية العام الجاري بلغ 2 مليون و212 ألفًا و992 شخصًا على 195 مخيمًا في المحافظة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الاثنين

رياح وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

والدة المتهم بالتعدى على جاره بالسلاح فى بورسعيد: «كان بيدافع عنى»

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

محافظ البحيرة يكرم محمد الباز ويهديه درع المحافظة

معرض لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: 8000 لاجئ أوكراني لا يمكنهم الحصول على جنسيتنا

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي