السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستقبل مدير الوكالة البولندية للاستثمار

الغرفة التجارية بالإسماعيلية
الغرفة التجارية بالإسماعيلية

أعلن إبراهيم خميرة، نائب أول رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن الغرفة تتواصل بشكل دائم وترحب بالتعاون التجارى والصناعي بينها وبين كافة الغرف التجارية والكيانات الاقتصادية، بهدف خدمة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية التي تفتح أبواب الأمل والعمل لأبناء الوطن برعاية الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال استقباله مدير الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة وممثل المكتب التجاري البولندي جاسيك جراد،
ومساعدته مس كاتارزينا ريدا، والمترجم المصري للمكتب التجاري البولندي أيمن فاروق، بمقر الغرفة التجارية بالإسماعيلية.
وقال “خميرة” إن اللقاء تناول بحث فرص الاستثمار بين البلدين من حيث الاستيراد والتصدير بين البلدين، وتم دعوة رجال الأعمال إلى المنتدى البولندي المقام في دبي إكسبو يوم ٢٨ مارس.

وشدد “خميرة” على ما وصفه بالنظرة الإيجابية للوفد البولندية تجاه الاقتصاد المصري في ظل الطفرة الكبيرة فى مجال البنية التحتية للطرق ومجال الطاقة والمدن الجديدة والتوسعة في الاستثمار الصناعي والزراعي التى أطلقها الرئيس السيسي.

وأكد “خميرة” أن الزيارة تأتي في إطار التبادل التجاري على صعيد الغرف التجارية وزيارة الوفود المتبادلة، وهي استراتيجية تتبناها الغرفة من خلال استقبال وفود الغرف التجارية وفتح حوار مباشر لفتح المجال للاستثمار وآخرها وفود من سلطنة عمان مؤخرا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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