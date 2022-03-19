مسلسلات رمضان 2022.. أحمد النجار: تعلمت اللهجة الصعيدية من أجل «جزيرة غمام»

يواصل الفنان الشاب احمد النجار تصوير دوره في مسلسل "جزيرة غمام" والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، بطولة الفنان طارق لطفي و فتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ومي عز الدين، و مجموعة كبيرة من النجوم، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسلات رمضان 2022

من جانبه أعرب النجار عن سعادته بالمشاركة في العمل، الذي وصفه بالملحمة، حيث يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم الكبار، ويشهد معارك تمثيلية كبيرة بين أبطاله.

وقال أحمد النجار في تصريحات صحفية تمنيت العام الماضي العمل مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وتحقق هذا الحلم، في جزيرة غمام، حيث رشحني للعمل المخرج حسين المنباوي، الذي سعدت أيضًا بالعمل معه خلال المسلسل.

وأضاف أجسد خلال المسلسل شخصية شاب متدين، مثل عدد كبير من شباب الصعيد والأرياف الذين يتم استغلالهم باسم الدين، حيث يثق في شيخة عمياء، تتسبب في توريطه في بعض الأمور.

مسلسل جزيرة غمام 2022

وأشار إلى أنه تعلم اللهجة الصعيدية من أجل المسلسل، بجانب وجود مصحح داخل "لوكيشن" التصوير، وهو من الأمور التي كانت مرهقة داخل العمل الذي تدور أحداثه فى إطار صعيدى ويناقش صراع علي الحكم، و المشاكل التي تحدث.

ومسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولى، وعبد العزيز مخيون، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.