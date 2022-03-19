إصابة 4 في مشاجرة بكفر الشيخ

استقبل مستشفى دسوق العام، 4 أشخاص مصابين في مشاجرة نشبت داخل عزبة نصر الدين، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بسبب خلافات الجيرة بين طرفي المشاجرة.

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين الـ 4 داخل استقبال مستشفى دسوق العام.

البداية كانت عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود إشارة من مستشفى دسوق العام، بوصول 4 أشخاص يدعون إصابتهم في مشاجرة داخل عزبة نصر الدين، التابعة لدائرة المركز.

وانتقل عدد من ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، برئاسة الرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تحت إشراف العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، إلى المستشفى والقرية، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، ليجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي المشاجرة، ويتحرر المحضر بذلك.

وتبين من سجلات مستشفى دسوق العام، إصابة ع. م. د، 55 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وم. ع. د، 80 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وس. م. د، 50 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأ. ص. د، 44 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.