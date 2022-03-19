«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الاثنين

" احذروا" .. الأرصاد تكشف عن موجدة برد شديدة بداية من الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد أن جميع محافظات مصر سوف تشهد موجة برد شديدة بداية من يوم الاثنين القادم الموافق 21 مارس الجاري، وسوف تستمر حتى لعدة أيام أخرى، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في حديثه لـ«الدستور»، أن حالة التقلب الجوي ما زالت مستمرة على محافظات مصر حتى مع بداية الربيع، الذي من المفترض فلكيًا أن يبدأ ٢١ مارس الجاري.

وكانت مصر قد شهدت منخفضا جويا شبه خماسيني، ما تسبب فى وجود نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية وانخفاض نسبة الرؤية الأفقية مع وجود عواصف ترابية فى الأماكن المكشوفة، بداية من الأحد الماضي.

وانخفضت درجة الحرارة لتصل لـ١٨ درجة نهارًا، و٦ مساءً في القاهرة وعدد من محافظات الدلتا، وتحسنت حالة الجو الخميس والجمعة، لكن هذا لا يطمئن المواطنين، ولا يتخلوا فيه عن حذرهم بتخفيف الملابس حتى لا يصابون بنزلات برد عند عودة الصقيع مرة أخرى، حسبما يذكر “شاهين”.

وأكمل «شاهين» أنه لعدة أيام تشهد البلاد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة وهدوءا في سرعة الرياح، كما تظهر الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر، إلا أن هذا سينتهي بدايةً من الإثنين المقبل، ٢١ مارس، إذ تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من درجتين إلى ٤ درجات مئوية، ومن المفترض أن تنتهي هذه الموجة صباح الخميس المقبل.

وذكر أنه خلال الثلاثة أيام المقبلة، يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وناشدت المسافرين و قائدي السيارات توخي الحذر بسبب انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

وكانت درجات الحرارة المسجلة لليوم:

1- القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

3- مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

4- سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 05.

5- قنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

6- أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

7- سانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 02.