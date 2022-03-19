السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يستقل قطار «LRT» خلال تشغيل تجريبي اليوم

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

استقل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أحد قطارات LRT الذي يجري تشغيله تجريبياً من محطة عدلي منصور حتى محطة الروبيكي، واطمئن على جاهزية مسار ومحطات المشروع وعلى انتظام التشغيل التجريبي للقطارات وجاهزية ورشة القطار ببدر، والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة  الاختبارات التي تتم على القطارات التي تم توريدها، حيث وصل 18 قطارا (كل قطار 6 عربات) من إجمالى 22 قطارا لأزمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة، كما تم شحن الـ4 قطارات المتبقية ومن المخطط وصولهم أوائل الشهر القادم.

كما تابع الوزير، خلال جولته جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية‬،‫ والتحكم ونظم الإشارات‬،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات وجاهزية مناطق  انتظار السيارات بجانب كافة محطات المشروع، وكباري المشاة  التي يتم تنفيذها تيسيرا على ‏المواطنين، بالإضافة إلى مخطط استغلال المحطات تجارياً؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.

وبعدها استعرض وزير النقل الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية، التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات.

وزير النقل يستقل قطارات LRT خلال التشغيل التجريبي له اليوم جاهزية القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ ببدر اليوم الفريق كامل الوزير وزير النقل

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البابا المصرى

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