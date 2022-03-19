لو فاتك التريند| وفاة طليقة كاظم الساهر.. و«الرجاء» يتأهل لربع نهائي أبطال إفريقيا

تصدرت التريند خلال الساعات الماضية، مجموعة من الموضوعات، التي يبحث عنها الجمهور عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويرصد "الدستور" أبرز الترندات التي شغلت الجمهور خلال الساعات الماضية.

رمضان جانا

تصدر هاشتاج "رمضان جانا" تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك قبل أيام من حلوله، وصاحب التريند أدعية مختلفة تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وتهنئات مجمعة، احتفالًا باقتراب الشهر الكريم.

الرجاء المغربي

تأهل الرجاء المغربي لدور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021 – 2022، بعد فوزه الثمين على مضيفه فريق أمازولو الجنوب أفريقي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية في المسابقة.

وسجل حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق، هدف الرجاء الأول بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، بعدما وضع الكرة من فوق الحارس لحظة خروجه من مرماه.

حسين الشحات

نجح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، في احتواء الأزمة التي شهدتها مباراة المريخ والتي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليقترب الأهلي من الصعود للدور التالي برفقة صن داونز الجنوب أفريقي والذي ضمن الصعود كأول المجموعة.

وشهدت مباراة الأهلي والمريخ أزمة عابرة بين حسين الشحات والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد أن انتاب الأول حالة من الغضب عقب تغييره ليخرج غاضبًا ولم يتوجه لمصافحة موسيماني، كما قام بركل الأيس بوكس الأمر الذي تسبب في تحطيمه.

كاظم الساهر

أعلن النجم العراقي كاظم الساهر عن وفاة طليقته السيدة عروبة الساهر، أم ولديه وسام وعمر وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".