الزميل أحمد إسماعيل ينافس على جائزة «المسابقة الدولية للقصة القصيرة جدًا»

بعد وصوله للقائمة القصيرة..

نجح القاص أحمد إسماعيل، الصحفي بجريدة الدستور، في الوصول للقوائم القصيرة ضمن النسخة السادسة من مسابقة القصة القصيرة جدًا، التي تنظمها مؤسسة "سيزار إيجيدو سيرانو" الإسبانية، والتي تصل جائزتها لـ20 ألف دولار.

وأعلنت المؤسسة، أمس، أنها استقبلت نحو 47 ألف قصة، تقدم بها كُتّاب من 178 دولة، بلغات مختلفة، أبرزها العربية والإنجليزية والفرنسية، ثم اختارت 50 قصة من كل لغة، لتختار من بينها بعد ذلك الفائزين.

وتهدف مؤسسة «سيزار إيجيدو سيرانو» إلى الانتشار الدولي لفكرة "الكلمة كحلقة وصل بين الإنسانية وضد جميع أشكال العنف"، وتسعى لبذل الجهد في جميع مجالات الرأي العام، وعلى جميع المستويات لضمان أن تصبح الكلمات والحوار السلاح الوحيد لحل النزاعات والاختلافات بين الناس، وتعزيز الحوار والثقافة بين الناس.

تجدر الإشارة إلى أن "إسماعيل" محرر بقسم الديسك المركزي، وكتب الكثير من القصص القصيرة والمقالات.