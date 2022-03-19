إخماد حريق شقة سكنية بالهرم دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع محمد سالم من شارع زغلول بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع محمد سالم من شارع زغلول بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.