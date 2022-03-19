السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم مصر يسيطرون.. تفاصيل أضخم حفل في الوطن العربي للهضبة وحماقي

الهضبة وحماقي
الهضبة وحماقي

ينتظر الجمهور العربي الحفل الأضخم من حيث أسماء النجوم الموجودين بالحفل من خلال حفل جديد يقام بالمملكة العربية السعودية الخميس القادم 24 مارس ويحيه نجوم مصر والوطن العربي الهضبة عمرو دياب والميجا ستار محمد حماقي.

حفل عمرو دياب ومحمد حماقي بالسعودية

وأصبح حفل الهضبة عمرو دياب والنجم محمد حماقي الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فهي المرة الأولى خلال الفترة الماضية التي يتواجد النجمان معا حيث أن كل واحد منهما يقيم حفلاته بجمهوره بحضور آلاف الجمهور، وفكرة تواجدهما معا أشعلت المواقع والجمهور نظرا للشعبية الجارفة.

تفاصيل حفل الهضبة وحماقي

ونظرا للنجومية والشعبية الكبيرة لنجوم مصر وسيطرتهم على الساحة الغنائية العربية بحث الجمهور عن موعد طرح التذاكر فمن المقرر أن تطرح الليلة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومن المتوقع وفقا لعمليات البحث أن عملية حجز كامل التذاكر ستكون خلال دقائق معدودة على أصابع اليد الواحدة لأول مرة في الوطن العربي بالرغم من ارتفاع قيمة التذاكر نظرا للقيمة العالية والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها نجما مصر الهضبة عمرو دياب ومحمد حماقي.

ويقام الحفل بإمكانيات ضخمة وفقا لطلبات الهضبة عمرو دياب التي تفرض نفسها على الساحة في أي بلد من بلاد العالم بالإضافة إلى جماهيرية النجم محمد حماقي.

وكان الهضبة عمرو دياب، كشف قبل أيام عن سر حذف جميع ألبوماته وأعماله الغنائية من على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وجاء قرار الهضبة بعد توقيعه شراكة حصرية مع منصة بث موسيقي، إذ تم نقل جميع  أغانيه من شركة "ناي فور ميديا" إلى منصة "أنغامي"، على أن يتم توفير جميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو على المنصة.

ومن المقرر أن يطرح الهضبة قريبا أغنية سينجل جديدة ضمن خطته لطرح ألبومه على طريقة السينجل.

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وائل لطفي

البابا المصرى

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