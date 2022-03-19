شمال سيناء: 85 جنيهًا سعر اسطوانة الغاز للمواطنين و160 جنيهًا للمحال التجارية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أسعار أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بيع الغاز السائل.

وقالت مدير عام المديرية أمانى رسلان - في بيانٍ اليوم السبت - إن سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي يبلغ ٧٥ جنيهًا تسليم أرض المستودع وتسلم للمواطن بسعر ٨٥ جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيع اسطوانة الغاز التجاري 150 جنيهًا تسليم أرض المستودع وتسلم بسعر 160 جنيهًا للمحال التجارية والأماكن المرخص لها الاستخدام التجاري وذلك بناء على تعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين وتعليمات محافظ شمال سيناء لتداول اسطوانات البوتاجاز بالمحافظة يتم البيع بالأسعار المحددة.

وأشارت إلى أنه عند البيع بالأسعار غير المعلن عنها يتم التقدم بشكوى للمديرية حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، معلنة عن استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة بغرفة عمليات المديرية.