السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التعليم العالي يفتتح كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح كلية الطب

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد و الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ وفد رؤساء الجامعات المصرية، وذلك خلال زيارته للمحافظة.

َوقام الوزير  بتفقد الأقسام والمعامل وقاعات التدريس بالكلية والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي تعد أحدث كليات الجامعة والمقامة على مساحة ١٨٠٠م٢. والتقى بطلاب الكلية واستمع إلى آرائهم بالخدمات التعليمية المتوفرة بالكلية مشيداََ بهذا الصرح التعليمي الذي يخدم المنظومة الصحية والتعليمية، وجهود القيادة السياسية وقيادات المحافظة لإنجاز مشروع الكلية في وقت قياسي.

واستقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، في مستهل زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات وعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر جامعة الوادي الجديد، بحضور أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات المصرية، يرافقهم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد.

قام وزير التعليم العالي بزراعة نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة مليون نخلة لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالمحافظة، كما استمع لشرح تفصيلي عن مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه كأول مجمع من نوعه على مستوى الجمهورية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سوف يترأس إجتماع المجلس الأعلى الجامعات لأول مرة بجامعة الوادى الجديد بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 وسيتفقد ويفتتح عدد من المشروعات داخل الجامعة.

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البابا المصرى

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