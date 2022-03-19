رئيس تركمانستان يتولى منصبه الجديد خلفًا لوالده

تولى سيردار بيردي محمدوف، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في تركمانستان في 12 مارس، منصب رئيس البلاد اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء تركمانستان الحكومية أن مراسم التنصيب بدأت اليوم في عاصمة تركمانستان عشق آباد.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات في البلاد، الثلاثاء الماضي، فوز سيردار بيردي محمدوف في الانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث حصل على 72.97% من الأصوات.

وفي وقت سابق، أعلن والده قربانقولي بيردي محمدوف قراره التنحي عن منصب رئيس تركمانستان "لإفساح المجال للشباب"، ومع ذلك لا يزال الرئيس السابق رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان.