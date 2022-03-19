السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية الأوكراني: مكافحة الذخائر والألغام غير المفجرة سيستغرق سنوات بعد الحرب

دينيس موناستيراكي
دينيس موناستيراكي

حذر وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، من خطورة الذخائر الروسية التي لم تنفجر، مؤكدا أن انتزاعها سيستغرق سنوات بعد انتهاء الحرب.

وأضاف موناستيرسكي - وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الدولة التي مزقتها الحرب ستظل بحاجة إلى دعم من الغرب بعد العملية العسكرية لإزالة بقاياها.

وأشار إلى أن العدد الكبير من القذائف والألغام، التي أطلقت على أوكرانيا، ولم ينفجر جزء كبير منها، وظلت تحت الأنقاض؛ تشكل تهديدا حقيقيا، وتفيكيكها يستغرق سنوات، وليس أشهر.

ولفت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجهها وزارة الداخلية، هو مكافحة الحرائق الناجمة عن القصف والغارات الجوية الروسية، في ظل النقص الحاد في الأفراد والمعدات.

فيما قال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف، أمس الجمعة، إنه قد يتم استدعاء الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو، للاستجواب بقضية اختلاس في مجال الدفاع، حال خسارته جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 31 مارس الماضي ولم يحصل أي مرشح على عدد الأصوات المطلوب للفوز بمنصب رئيس البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "أونيان" الأوكرانية، عن أفاكوف قوله، ردا على سؤال ما إذا كان سيتم فتح قضية ضد بوروشينكو، بعد انتهاء فترة رئاسته، إذا وُجدت أدلة بشأن حالة اختلاس في مجال الدفاع: "إذا كانت هناك أسباب، فلدينا مؤسسات كافية يمكنها أن ترفع دعاوى ضد مواطن كان في السابق رئيسًا.. الإجراء عادي".

وأشار وزير الداخلية الأوكراني، وهو في نفس الوقت زعيم حزب "الجبهة الشعبية"، إلى أن رئيس الوزراء السابق أرسيني ياتسينيوك، يحضر بانتظام إلى التحقيقات، مضيفًا، أنه تم استجوابه آخر مرة في قضية محاولة اغتيال الرئيس السابق لأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش.

كييف الداخلية الأوكراني أوكرانيا الأزمة الروسية الأوكرانية

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