ضبط جرائم أموال بـ2 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 63 متهما، وبحوزتهم 34 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 41 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (41) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3156 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم (3) متهمين.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر وضبط (605) عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية – الشرقية – السويس – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – كفر الشيخ – سوهاج – جنوب سيناء – قنا – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - أسوان) وبحوزتهم (310 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وعدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1270) قطعة سلاح ناري أبرزها (120 بندقية آلية – 167 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 62 مسدسا – 921 فردا محليا – 152 خزينة - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة )، وضبط (1402) قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع).

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (22) تشكيلا عصابيا ضموا (84) متهما اعترفوا بارتكاب (324) حادث سرقة متنوعة، وضبط (76) قضية أحداث، وإعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (69) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (90) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (590177) حكما قضائيا بإجمالي (37074) محكوما عليه، بينها (2468) حكم جناية، و(207013) حكم حبس، و(297765) حكم غرامة، و(82931) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (9942 قضية تموينية متنوعة) بينها بط (138) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3857 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 520695 جنيه)، وضبط (15) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (133340 لترا) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9383) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (10255٫492) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (550) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (4063٫496 طن- 274,015 ألف عبوة غذائية – 99003 قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (75) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (105٫905 طن – 4045 عبوة زيت طعام – 1466 رغيف خبز – 166 بطاقة ذكية)، وضبط (107) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (أكثر من 2000 طن "دقيق – سكر – أرز – لحوم – مكرونة - ملح - مسلى – أعلاف"- 51625 عبوة زيت طعام – 600 لتر مياه)، وضبط (289) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر. بمضبوطات بلغت (أكثر من 4000 طن "دقيق – أرز – لحوم – زيت – سكر – مكرونة – أعلاف" – 40615 عبوة زيت طعام – 700 رغيف – 41760 قطعة أدوات منزلية – 625 لتر زيوت سيارات – 52 قطعة غيار سيارات – 2 قطعة ماكينة تعبئة)، وضبط (8) قضايا فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (115 طن "أسمنت" – أكثر من 400 طن "حديد تسليح"، وضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد مواد البناء بمضبوطات بلغت (أكثر من 52 طن "أسمنت" – 75 طن "حديد").

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (83558) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (67,957,415) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1986) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين)، بمبالغ مالية بلغت (2,170,799,777) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (5,966,108) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (51) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – الرشوة واستغلال النفوذ – غسل أموال – كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (216,167,859 مليون جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (6) متهمين، ارتكبوا (3) وقائع متنوعة، وضبط (1573) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفي مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (258) قضية بإجمالى مضبوطات (211033) فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (173) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: بإجمالى مضبوطات بلغت (196558) تمثلت أبرزها فى (هارد ديسك – هواتف محمولة – أجهزة كمبيوتر – أقراص وكبسولات طبية مجهولة المصدر)، وكذا ضبط (85) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (14475) تمثلت فى (كتب دراسية خارجية دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة وأصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (466) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1219) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (197) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، (184) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (67) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (461) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (7877) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1205) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (7062) أرجيلة، وغلق (4570) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (51153) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (50878) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (275) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1766) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1943) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (145981,709 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (718,482 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب، وزنت (300,245 كيلو جرام)، وكمية من بذور الخشخاش "أفيون" المخدرة، وزنت (145 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (47,299 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (17,560 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (7,511 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (1,456 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (370 جرام)، و (20,947 ألف ترامادول مخدر) و(19,615 ألف قرص مؤثر مخدر)، و(6058 قرص ، 170 جرام( كبتاجون مخدر، وإبادة مساحة (287 فدان - 22 قيراط - 23 سهم) مُنزرعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر، وإبادة مساحة (14 فدان - 21 قيراط -14 سهم) منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر، وضبط (2) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (240) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (543,000,000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بإجمالى (18) متهم بمضبوطات بلغت (855 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (322959) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (64328 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2414 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (558 سيارة – 62 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (16489) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (212) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (921) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (3) حالات، وفحص (849) مركبة وتبين مخالفة (14) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3870) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (188) سائقا منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (24) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية)، وكذا (77) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (784) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.