السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية الحربية تشارك مؤسسة «ابنى للفئات الخاصة وأطفال التوحد» فى تنظيم ماراثون رياضى

الكلية الحربية
الكلية الحربية

شاركت الكلية الحربية، مؤسسة ابنى للفئات الخاصة وأطفال التوحد فى تنظيم ماراثون رياضى تحت عنوان (اجرى من أجل أطفال التوحد).

يأتي هذا استمرارًا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطنى ومسئوليتها الاجتماعية فى دعم مؤسسات المجتمع المدنى وخاصة مؤسسات الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة.

شارك فى الماراثون الرياضى مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين وعدد من الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى نهاية الماراثون نقل اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة ابنى للفئات الخاصة لإتاحة الفرصة لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال، مؤكدًا أن تنفيذ ماراثون (اجرى من أجل أطفال التوحد) يأتى فى إطار الروابط القوية بين القوات المسلحة وكافة فئات الشعب لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم.


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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