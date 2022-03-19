السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ندوة للقوات المسلحة و«الشباب والرياضة» حول جهود الإعلام العسكرى

ندوة للقوات المسلحة
ندوة للقوات المسلحة

نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية لعدد من طلاب كليات الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة حول جهود الإعلام العسكري في توضيح دور القوات المسلحة تجاه الأعمال الحربية والإرهابية.

وبدأت الندوة باستعراض مهام إدارة الشئون المعنوية المختلفة التى تنفذها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة لتعريف الطلاب بأسلوب عمل إدارة الشئون المعنوية فى تنمية الوعي المجتمعي، وتوضيح الحقائق وتعظيم روح الولاء والانتماء، بالإضافة إلى إبراز جهود القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة، ما يسهم فى تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع الشعب المصرى العظيم بمختلف فئاته وأطيافه.    

وشملت الندوة عرض الفيلم التسجيلي "الشهيد خالد"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، والذي يتضمن محتوى إعلاميا متميزا يوضح أهمية دور القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن ووحدة وتماسك الشعب المصري، واختتمت الندوة بجولة تفقدية داخل إدارة الشئون المعنوية، للتعرف على مختلف الأقسام وطبيعة عملها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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