السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد تدمير روسيا مستودعًا في أوكرانيا.. كل ما تريد معرفته عن «الخنجر»

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودع كبير في أوكرانيا باستخدام صواريخ كينجال فرط الصوتية أو ما يعرف باسم "الخنجر".

ترصد “الدستور” في السطور التالية أهم المعلومات عن الخنجر:

القوات الروسية تدمر مستودع للأسلحة

قال  وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو:  أن القوات الروسية استخدمت أحدث صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة في أوكرانيا  لتدمير موقع لتخزين الأسلحة  كان تحت الأرض، في قرية ديلاتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك.

صواريخ كينجال فرط الصوتية "الخنجر"

وفقًا لتقارير إعلامية عالمية فإن الخنجر أو صواريخ كينجال فرط الصوتية تتميز بالقدرة الفائقة للغاية على اصابة الاهداف وبدقة شديدة حيث أن الخنجر قادر على تدمير الأهداف على مدى 2000 كيلومتر.

وذهبت العديد من التقارير العسكرية إلى تشبيه قدرة الخنجر الفائقة على إصابة الأهداف بدقة القنص.

تبلغ سرعة الخنجر حوالي 12 ألف كيلومتر في الساعة (10 ماك).

جدير بالذكر أن "كينجال" مخصص لتدمير السفن الكبيرة وحتى حاملات الطائرات وقد استخدمته موسكو لأول مرة عام 2018.

يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الطائرات الروسية دمرت أربعة أنظمة صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، بما في ذلك ثلاثة أنظمة "أس-300" ونظام "بيوك- إم1".

وأضاف كوناشينكوف - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "الطائرات الروسية والطائرات من دون طيار استهدفت 69 منشأة عسكرية أوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، من بينها أربعة مواقع قيادة وأربعة أنظمة صواريخ، بما في ذلك ثلاثة أنظمة أس-300 ونظام بيوك- إم1، ورادار توجيه واستهداف، وثلاث قاذفات صواريخ متعددة، و12 مستودعًا لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و43 موقعا لتخزين المعدات العسكرية".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية لقوات الفضاء الروسية أسقطت 12 طائرة أوكرانية من دون طيار.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مهبط للطائرات القتالية في مدينة "لفيف" الأوكرانية ومخازن للذخيرة والمعدات العسكرية في ضواحي مدينة "نيكولاييف".

 

وزارة الدفاع الروسية صواريخ كينجال فرط الصوتية الخنجر أوكرانيا روسيا

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البابا المصرى

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