تقرير الصفة التشريحية في اتهام سيدة بقتل زوجها بالمعصرة

تواصل «الدستور» نشر تفاصيل تحقيقات النيابة في قضية اتهام سيدة وصديقه بقتل الزوج لزواجه من أخرى في المعصرة، فى القضية رقم 9230 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المعصرة والمقيدة برقم 64 لسنة 2021 حصر تحقيقات نيابة حلوان الكلية والمقيدة برقم 3005 لسنة 2021 كلي حلوان الكلية.

وفى هذا التقرير ننشر تقرير الصفة التشريحية.

ثبت بتقرير الصفة التشريحية الوارد بمذكرة النيابة العامة، أن الجروح المشاهدة بيسار الرقبة وخلفية يمين الرقبة وأسفل يمين الصدر إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية وقطعية حدثت من نصل حاد ذو حافة حادة أيا كان نوعه وجائزة الحدوث من مثل السكين المرسل أو ما في حكمه وجائزة الحدوث في تاريخ معاصر لحدوث الواقعة ومن مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة.

وأوضح التقرير أن الوفاة تعزى إلى الإصابة الطعنية المشاهدة بيسار العنق وما صاحبها من تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية بيسار العنق و الإصابة الطعنية المشاهدة بأسفل يمين الصدر وما صاحبها من قطع بالفص السفلي للرئة اليمنى وما صاحب ذلك من نزيف اصابي غزير أدى إلى حدوث صدمة نزفية غير مرتجعة وحدوث هبوط حاد بالدورة الدموية و التنفسية.

التحريات

وجاء بأقوال - عقيد شرطة مفتش مباحث فرقة حلوان - أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة قررت التخلص من المجني عليه عقب علمها بزواجه فاختمرت لديها فكرة استئجار أحد الشقق السكنية لاستدراج المجني عليه وقتله انتقامًا منه وقامت سالفة الذكر بإقناع مالك الشقة باستئجارها لمدة 10 أيام مقابل مبلغ مالي.

وأضاف أنه عقب استلامها للشقة المستأجرة تحصلت على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع من أحد الأشخاص -نجل عمها- ويدعى «م. م»، نظير مبلغ مالي قدره 800 جنيه، وابتاعت « أفيز بلاستيكي» أسود اللون والسكين المستخدمة في الواقعة.

كما أنها استعانت بصديقها واقنعته بالاشتراك معها في استدراج المجني عليه وتكبيله وتهديده بالسلاح الناري وتصويره عاريا بغرض استرداد ما قامت بإنفاقه على المجني عليه حيث أبدى الأخير موافقته على الاشتراك معها في تكبيل المجني عليه وتصويره عاريا مقابل ممارسة العلاقة الجنسية معها قبل ارتكاب الواقعة.

وتحصل منها على مبلغ خمسة آلاف جنيه عقب الواقعة ونفذوا مخططهم بأن توجهوا إلى محل الواقعة، واستدرجت المجني عليه عن طريق الاتصال به هاتفيا وتحديد مقابلة بالشقة محل الواقعة و فوافقها حتى صعد الى الشقة بقصد إقامة علاقة جنسية مع المجني عليه - المتوفى-.

وأخفت الأولى الثاني داخل دولاب إحدى الغرف وفور دولوف المجني عليه إلى داخل الشقة خرج المتهم الثاني مشهرًا بيده في وجه المجني عليه سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش ومهددًا إياه طالبًا منه تكبيل يده، وعند رفض المجني عليه استلت المتهمة السلاح الأبيض -سكين مطبخ-، أعدته مسبقًا لذلك الغرض وطعنت المجني عليه عدة طعنات حتى فارق الحياة قاصدًا قتله عمدًا.

وجاء في نص قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنه بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة " ص.ن"۳۵ سنة - ربة منزل، و"ا ا"35 سنة - عامل - لأنهما في يوم ۲۰۲۱/۱۲/١٤ بدائرة قسم شرطة المعصرة محافظة القاهرة قتلًا عمدًا المجني عليه " م ح" مع سبق الإصرار علي ذلك انتقامًا منه لنيته الزواج من غيرها فبيتت النية وفكرت بروية وأعدت لهذا الغرض سكينًا وسلاحًا ناريًا -سلمته للثاني وطلبت عونه على تهديد المجني عليه فقبل ذلك مقابل معاشرتها جنسيا ومبلغ مالى واستأجرت عقارا وتعاشرا ثم استدرجا المجني عليه وما ان ظفرا به حتى أشهر الثاني سلاحه الناري وساقاه إلى غرفة النوم وما أن دلفوا إليها فغافلته الأولي طعنا برقبته فسقط أرضا فوالته الطعنات فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتلا علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة الأولى أحرزت أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سكين" بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.