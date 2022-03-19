السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. وصول قافلة طبية من جامعة الزقازيق والأزهر للبحر الأحمر

الدكتور اسماعيل العربي
الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن مستشفى الغردقة العام، يستقبل قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق، وكلية طب بنات جامعة الأزهر، اليوم السبت، للكشف المجاني على المواطنين، ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر. 

وتضم القافلة المجانية عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، بينها القلب والصدر، والأطفال، وقلب الأطفال، والأورام، والباثولوجي الإكلينيكي، الباطنة العامة، والرمد، والباطنة، وأمراض الدم، والعظام، والمسالك، والجراحة العامة، والمناظير، وذلك لمدة أسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر، والجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أن الكشوفات تبدأ في التاسعة صباحًا يوميًا، مؤكدًا أن القافلة مجانية لأهالي المحافظة.

البحر الاحمر جامعة الزقازيق وكيل وزارة الصحة الجامعات المصرية بروتوكول كلية طب قافلة مستشفى الغردقة العام كلية طب جامعة الزقازيق

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البابا المصرى

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