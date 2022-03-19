السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. خبراء ومختصون يبحثون مستقبل صناعة النقل البحري في مؤتمر «مارلوج 11»

الاكاديميه العربيه
الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا

تنطلق غداً الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 11» تحت عنوان: «Towards a Sustainable Blue Economy»، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ومعالي وزير النقل بجمهورية مصر العربية «دولة المقر» الفريق كامل الوزير.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاث أيام، موضوعات متعلقة بدور التكنولوجيا في إدارة الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الأزرق والنقل البحري والموانئ، التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق.

يستقطب المؤتمر الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين رفيعي المستوى والأكاديميين الباحثين من مختلف دول العالم من المعنيين بصناعة النقل البحري.

ويعقد المؤتمر هذا العام برعاية عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية الكبرى من أهمها الراعي الرسمي للمؤتمر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات (NTRA) والراعي البلاتيني شركة، الجرافات البحرية الوطنية (NMDC)، موانئ أبوظبي (ADports)، وشركة (ABB) للصناعات الكهربائية، وشركة (Fortinet) للأمن الالكتروني كراعي ذهبي للمؤتمر.

وعلى هامش المؤتمر يعقد عدد من الفعاليات من بينها المعرض الدولي لمعدات الموانئ (IME) والذي يحظى بمشاركة العديد من الجهات والشركات الرائدة في مجال النقل البحري والموانئ على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي وفي مقدمتها شركة قناة السويس والعديد من شركات الحاويات بالإضافة لأتحاد موانئ البحر المتوسط وشركة الجرافات البحرية الوطنية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من كبريات الشركات، وكذلك تعقد ورشتي عمل الأولى بعنوان (CBC for Innovation in Transport - THE TECHLOG PROJECT)، وذلك للإعلان عن مشروع (TECHLOG)، والذي يموله الاتحاد الأوروبي حيث أن الأكاديمية العربية أحد الأعضاء المشاركين في هذا المشروع. والورشة الثانية بعنوان (Building a Resilient Supply chain).

كما يعقد على هامش المؤتمر وعلى مدار خمسة أيام برنامج تدريبي بعنوان (Port Strategic Planning Management Marketing) بالتعاون مع مركز التدريب البحري (APEC) ميناء انتويرب بلجيكا والتي تضم محاضرين من الخبراء في هذا المجال من مصر وبلجيكا، هذا بالإضافة لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمي منها اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية وجامعة بورسعيد، واتفاقية تعاون بين معهد تدريب الموانئ ومركز التدريب البحري (APEC) ببلجيكا والذي سيجعل المعهد مركز للتميز في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن مؤتمر مارلوج يعد ملتقى علمي وعالمي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية منها المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، وجامعة جنوى الإيطالية الشريك الأكاديمي للمؤتمر، وكذلك جهات دولية ممثله في اتحاد موانئ البحر المتوسط (MEDports) ، مؤسسة ميناء فالنسيا الاسباني، معهد التدريب (APEC) بميناء انتورب ببلجيكا، والاتحاد الدولي للموانئ (IAPH) ، ومنظمة الإتحاد من أجل المتوسط(UFM)  وإتحاد Global  Shipping Think Tank Alliance وكذلك مؤسسة (INSME) الإيطالية.

ويصدر المؤتمر سنوياً وعلى مدار عشر سنوات عدد من التوصيات المهمة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في مصر والمنطقة العربية.

مارلوج بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير النقل الاقتصاد الأزرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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