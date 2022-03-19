ضبط هارب من 531 سنة سجن بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 58 قطعة سلاح ناري، 142 قضية مخدرات وتنفيذ 50184 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (4) قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 9 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 5264 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة لصناعة الورق - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد (249 حكم حبس جزئي ومستأنف "شيكات" بإجمالي عقوبات بالحبس 531 سنة)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.