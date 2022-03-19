وزير اقتصاد ألمانيا: إمدادات الغاز لفصل الشتاء لم يتم تأمينها بشكل كامل

ذكر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أنه لم يتم حتى الآن تأمين إمدادات الغاز في ألمانيا بالكامل لفصل الشتاء المقبل.

وقال الوزير قبل توجهه إلى قطر اليوم السبت، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية: "يعني هذا أنه إذا لم نحصل على المزيد من الغاز بحلول الشتاء المقبل، وتقلصت الإمدادات من روسيا، أو انقطعت، فلن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لإبقاء جميع المنازل دافئة وتشغيل جميع الصناعات".

علاوة على ذلك، أشار هابيك إلى أن "الغاز يُستخدم بشكل أساسي في الصناعة، في بداية سلسلة التوريد، ثم يكون هناك أو يمكن أن يكون هناك نوع من تأثير الدومينو".

وعن الاعتماد على مورد واحد مثل روسيا، قال هابيك: "كان هذا ببساطة غباء".

ويتوجه هابيك إلى قطر، اليوم السبت، في إطار مساعي تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن معظم صادراتها من الغاز تذهب إلى آسيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل هابيك في الدوحة، كما سيجري الوزير محادثات مع وزراء في الدولة.

ويواصل الوزير الألماني جولته الخليجية بزيارة الإمارات غدًا الأحد، حيث يعتزم مقابلة عدد من الوزراء.

وبينما تريد ألمانيا مصادر بديلة للغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، فإن هدف هابيك طويل المدى هو التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة.

لذلك تعتبر الإمارات شريكًا مهمًا كمصدر محتمل للهيدروجين "الأخضر".

وبحسب وزارته، سيرافق هابيك وفد اقتصادي رفيع المستوى في الجولة التي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.