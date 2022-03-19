قانون البناء الجديد 2022.. ورسوم استخراج رخصة بناء

قانون البناء الجديد 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع وقت البناء دون ترخيص مما أثر على سوق العقارات في الفترة الأخيرة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير اشتراطات البناء الجديدة وفقا للقانون ورسوم استخراج تصريح للبناء داخل الحيز العمراني.

قانون البناء الجديد 2022

سنت الدولة القانون رقم 119 لسنة 2008 الهادف إلى الحد من المخالفات و التشوية العمراني وضبط منظومة البناء في القرى والمدن فإن أى بناء جديد يشترط وجود عدة أوراق أبرزها:-

عقد صحة توقيع.

أن تكون قطعة الأرض المطلوب البناء عليها داخل الحيز العمراني.

الحصول على ترخيص بناء من المجلس القروي.

الحصول على رخصة تعلية أو توسعة لو البناء قائم بالفعل.

معاينة موقع البناء سواء كان منزل قائم بالفعل أو قطعة أرض من قبل اللجنة الهندسية.

وبدون الحصول على كافة الأوراق والإجراءات السابقة لا يمكن البناء وفي حالة المخالفة سيت هدم كافة أعمال البناء الحديثة فورا من قبل الحي أو المجلس القروي.

رسوم استخراج تصريح للبناء داخل الحيز العمراني

حدد القانون المنظم لعملية البناء الحديث رسوم استخراج تصريح للبناء او التوسعة أو التعلية داخل الحيز العمراني والتي تبلغ قرابة 2 ألفين جنيه لـ 100 متر في المدينة و 1700 جنيه في القرية وهي كما يلي:-

114 جنيه حتى 120 متر و200 جنيه لأكثر من 200 متر للقرى والمدن.

10 جنيه رسوم فحص الطلب.

ضريبة تقديم طلب الترخيص 60 جنيها للمدنية و 30 جنيها للقرى.

دفع 10 جنيها على كل شقة أو منزل.

دفع رسوم الرخصة 2% من تكلفة الإنشاء (المساحة * التكلفة) ويسحب ثمن المتر 500 جنيه للمدينة و200 للقرية.

رسوم إصدار الترخيص 50 جنيه للدور في المدينة و 25 جنيه في القرية.

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الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص البناء

وفقا لنصوص قانون البناء الجديد 2022 يستلزم وجود الأوراق التالية سواء للبناء أو التوسعة أو التعلية والتي تتلخص فيما يلي:-

رسوم "كروكي" بين الموقع والطرق المؤدية إلى الأرض أو المبنى موقع من مهندس نقابي.

صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في البناء.

عقد ملكية.

إيصال الدال على سداد الرسوم.

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