وكيل التعليم بالغربية يتابع مدرسة طنطا الكهربية في أولى أيام تشغيلها بعد الصيانة

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، صباح اليوم السبت، مدرسة طنطا الثانوية الكهربية الالكترونية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، في أولى أيام تشغيل المدرسة بعد الانتهاء من فترة أعمال الصيانة الشاملة والتجهيزات التي تمت بالمدرسة.

وحضر وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن طابور الصباح المدرسة، ثم قام بتفقد أقسام الكهرباء، والتبريد، وورش الالكترونيات، والحاسبات، و قسم الكهرباء العملي و الورش المختلفة

وأشاد المهندس ناصر حسن وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية بحسن سير العملية التعليمية وانتظامها وتفوق الطلاب فى الجانب العملي.

ووجه الشكر والتقدير لمدير عام التعليم الفني ومدير إدارة المدرسة وموجهي عموم التخصصات والتعليم الفني بالإدارة والمعاونون على الجهد المبذول في تجهيز المدرسة.

يذكر أن مدرسة طنطا الكهربية الإلكترونية هي المدرسة الوحيدة من هذه النوعية على مستوى المحافظة وبها اقسام الكهرباء والإلكترونيات والحاسبات والتبريد والتكييف وبها نخبة من أفضل معلمي المحافظة والمتخصصين.

رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية.