مسلسلات رمضان 2022.. برومو مسلسل «مكتوب عليا» يتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة

حقق برومو المسلسل الدرامي الجديد “مكتوب عليا” للنجم أكرم حسني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022 نسبة مشاهدة مرتفعة عقب طرحه خلال الأيام القليلة الماضية متخطيا حاجز النصف مليون مشاهدة عبر صفحات نجوم العمل المختلفة وصفحة الشركة المنتجة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وروج نجوم المسلسل للعمل بطرح البرومو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وشهد البرومو العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لبطل العمل أكرم حسني لينضم المسلسل بذلك لقائمة المسلسلات الكوميدية المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل أطلقت الإعلان الرسمي للعمل، وذلك استعدادًا لطرحه في موسم رمضان 2022، وكشف الإعلان عن حالة غريبة يستيقظ عليها جلال (أكرم حسني) وهي أن هناك كتابات على يده تصف أحداث يومه، ولا أحد يمكنه أن يرى تلك الكتابات غيره لينتهي الإعلان بجملة "محدش بياخد اكتر من اللي مكتوبله".

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويعتبر مسلسل مكتوب عليّا هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

ويشارك النجم أكرم حسني في بطولة المسلسل كلًا من عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي وهلا رشا، مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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