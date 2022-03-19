استمرار تصوير أعمال مسلسل «المداح 2» لحمادة هلال جنوب البحر الأحمر (صور)

يواصل الفنان حمادة هلال والفنان أحمد عبدالعزيز، وفريق عمل مسلسل "المداح 2 أسطورة الوادي"، تصوير عدد من المشاهد المتبقية من المسلسل الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بقرية الشيخ أبو الحسن الشاذلي بمرسى علم جنوبي البحر الأحمر.

جاء ذلك بعد موافقة وزارة الأوقاف على التصوير بالمقام والمسجد للشيخ أبو الحسين الشاذلي، وتم اختيار مدينتي مرسى علم والقصير جنوب البحر الأحمر وعدد من معالمها الدينية الإسلامية التاريخية وأهمهم مسجد الفران الأثري وعدد من المناطق الإسلامية والأضرحة بالمدينة، لما لهم من دلالة تاريخية وفنية.

واختار القائمون علي مسلسل المداح 2، عدد من الأودية الصحراوية ومحمية وادي الجمال لتصوير عدد من مشاهد حلقات المسلسل بالإضافة إلى تصوير عدد من المشاهد على شاطئ البحر الأحمر، وحرص عدد من أبناء مدينتي مرسى علم والقصير على التقاط الصور التذكارية مع نجوم المسلسل في مناطق التصوير.

كان وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على تصوير مشاهد من مسلسل المداح 2، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، من ساحة مقام سيدي أبوالحسن الشاذلي، في محافظة البحر الأحمر، وذلك حسب مصادر لـ"الدستور".

وكذلك صور الفنان حمادة هلال، خلال الأيام الماضية، مشاهد من مسجد الفران القديم، بمحافظة البحر الأحمر.

كان هلال، قد توجه إلى ديوان عام وزارة الأوقاف، للحصول على الموافقة الرسمية بتصوير الجزء الثاني من مسلسله الرمضاني المداح 2.

ويعد مقام «سيدي أبوالحسن الشاذلي»، ملجأ وملاذ أبناء الطرق الصوفية من وكان يأتيه المريدون بمئات الآلاف من العالم الإسلامي كلعام في شهر ذي الحجة قبيل جائحة كورونا قبل عامين.

ويعد "سيدي أبوالحسن الشاذلي"، قطب الصعيد، وحارس جبالها، كما أطلق عليه أبناء الصوفية، فهو الذي عمّر هذه الجبال التي وصفها ابن بطوطة قديما بأنها كانت تمرح فيها الضباع وتفتك بمن يذهب في طرقاتها الوعرة.

ومن الأسماء ذات الصفات الحسنة التي أطلقها المتصوفة على الشيخ الشاذلي، هي فهو الشيخ الإمام، حجة الصوفية، وعلم المهتدين، زينالعارفين، والمنفرد في زمنه بالمعارف السَّنِيَة والمفاخر، والعالم بالله والدال على الله، زمزم الأسرار ومعدن الأنوار، القطب الغوث الجامع.

وولد أبوالحسن علي بن عبدالله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، المولود سنة 571 هـ.