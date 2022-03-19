حبس عاطلين سرقوا أجهزة كهربائية 15 يومًا بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، استمرار حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة أجهزة كهربائية من محل بمدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول، قد تلقى بلاغًا من مالك أحد المحال كائن بدائرة القسم قرر باكتشافه كسر أقفال المحل ملكه وسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية، ومبلغ مالى من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما مقص حديدي "المُستخدم في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بارشادهما ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.