الخارجية الروسية: إعلان الحرب الاقتصادية ضد موسكو سيؤدي لعواقب وخيمة

أكدت الخارجية الروسية أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن الحرب المالية والاقتصادية الشاملة ضد موسكو سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها.

وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية بالخارجية الروسية أليكسي بارامونوف ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - اليوم السبت، إن حكومة بلاده سترد على "العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف "أن بلاده لم تكن ترغب في أن تنجر دول أوروبية مثل إيطاليا وراء تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، الذي أعلن حربًا مالية واقتصادية شاملة ضد روسيا، وتسبب في سلسلة من العواقب التي لا رجعة فيها".

فيما أكد مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، في تصريحات سابقة، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، مهددا أوروبا بأنها ستدفع ثمن الأضرار، التي لحقت بالعلاقات الثنائية مع بلاده.