السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قائمة الفحص الصحي الكاملة لرضيعك

فحص الطفل
فحص الطفل

الأطفال معرضون للجراثيم والأمراض ويحتاجون إلى الحماية من كل شيء من حولهم، و ستتلقى دفتر سجل صحي من المستشفى لتتبع نمو طفلك حديث الولادة ووزنه والتطعيمات والاختبارات يحتوي أيضًا على معلومات مفيدة حول مرحلة النمو.

ونستعرض في السطورالتالية وفقا لموقع “momjunction ”  قائمة كاملة بالفحوصات والاختبارات التي سيحتاجها طفلك خلال السنوات الأولى من نموه.

الفحص البدني

بمجرد ولادة الطفل، سيقوم طبيب الأطفال بفحص العناصر الحيوية لمعرفة ما إذا كان طفلك بصحة جيدة سيتبع سلسلة من الفحوصات في غضون 72 ساعة للتحقق من ردود الفعل والعينين والقلب والأعضاء التناسلية والوركين،و يتم ذلك لاكتشاف أي مشاكل مبكرًا وعلاجها في الوقت المناسب.

فحص العيون

يقوم الأطباء بفحص حركة ومظهر عيون طفلك. يمكنهم أيضًا اختبار إعتام عدسة العين ومع ذلك ، فإن هذا الاختبار ضروري ولا يمكنه التحقق مما إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في البصر.

فحص القلب

يقوم اختصاصي القلب بفحص نبض طفلك والاستماع إلى قلبه من خلال سماعة الطبيب، و يلتقط الاختبار نفخات القلب يحدث هذا عندما يكون للقلب صوت غير عادي.

خواصر

لا تتشكل المفاصل بشكل جيد عند بعض الأطفال هذا عيب يُعرف باسم DDH يمكن أن تخلق مشاكل لمفاوية أو مفصلية إذا تركت دون علاج إنها مشكلة نادرة ولكن يجب اكتشافها في أقرب وقت ممكن.

الخصيتين

تتكون الخصيتان داخل الجسم وقد لا تنخفضا إلا بعد بضعة أشهر من الولادة إذا لم تنزل الخصيتان أو تنخفضان جزئيًا ، فيجب علاجها لمنع مشاكل الخصوبة في المستقبل.

فحوصات لحديثي الولادة

اختبار فحص السمع

يتم فحص حديثي الولادة لمعرفة قدرته على السمع بمجرد ولادة الطفل. يساعدك هذا في تحديد فقدان السمع الدائم والحصول على الدعم والمشورة بالطريقة الصحيحة.

اختبار بقعة دم حديثي الولادة 

يأخذ اختبار بقعة الدم عينة من كعب رضيعك ويكشف عن 9 أمراض نادرة الفحص المبكر يجعل العلاج ممكنًا ويمكن أن ينقذ الحياة.

وزن الطفل

غالبًا ما يفقد الأطفال الوزن بعد أيام قليلة من الولادة،و سيتحقق طبيب الأطفال من نمو الطفل في الأسبوعين الأولين للتأكد من أن زيادة الوزن صحية، وبمجرد أن يبدأوا في التغذية بثبات ، هناك زيادة صحية في الوزن.

التطعيمات الأولى

أفضل طريقة للوقاية من أمراض مثل التهاب السحايا والحصبة الألمانية والحصبة والتيتانوس هي التطعيم، كما أنه يساعد في منع انتشار المرض من شخص لآخر، و يلزم الحقن في 8 أسابيع و 12 أسبوعًا و 16 أسبوعًا وسنة واحدة، و هناك مجموعتان من اللقاحات في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر طفلك.

الأطفال معرضون للجراثيم الأمراض الفحص البدني الفحوصات والاختبارات بمجرد ولادة الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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