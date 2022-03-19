أسعار الحديد فى الأسواق المصرية اليوم السبت 19- 3- 2022

مع تغير اقتصاد دول العالم بسبب الحرب الروسيا الأوكرانيا التفت أنظار الكثير من الأشخاص نحو سعر طن الحديد اليوم للمستهلك، وذلك بسبب ارتفاعه بعض الشئ وتغير سعره الذي استقر لشهور طويلة خلال الفترة الماضية، وسجل أدني سعر لطن حديد البناء في الأسواق المحلية سعر 16.000 جنيه، وجاءت أعلى أسعار لطن الحديد بقيمة 17.600 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق المصرية 19- 3- 2022

وتعرض "الدستور" أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق المصرية 19- 3- 2022.

- يبلغ سعر طن الحديد بشركة عز حوالي 17000 جنيه للطن.

- يسجل سعر طن حديد بشاي حوالي 17000 جنيه.

- بلغ سعر طن الحديد بشركة المصريين 17600 جنيه.

- سجل طن "حديد الكومي" 16000 جنيه.

- بلغ طن "حديد الجيوشي" سعر 17000 جنيه.

- يبلغ سعر حديد العشري 17000 جنيه لكل طن.

- بلغ سعر طن حديد المعادي حوالي 17000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد السويس للصلب 16900 جنيه.

- بلغت أسعار طن حديد المراكبي 17500 جنيه للطن.

ومن الجدير بالذكر، أن الأسواق شهدت أسعار غير رسمية و سوق سوداء بالتلاعب في السعر، وذلك نتيجة لزيادة سعر بعض السلع، ونصحت شعبة مواد البناء مواطنيها بعدم الانسياق وراء شائعات في ارتفاع السعر، حيث يشكل الانخراط وراء هذا السعر زيادات سعرية بازدياد الطلب وذلك دون الحاجة الفعلية.

وارتفعت الصادرات من الحديد خلال شهر يناير وشهر فبراير بنسبة 62% وذلك مقارنة بالعام الماضي، فبلغت عدد الدول التي قمنا بالتصدير لها 49 دولة، وكانت إيطاليًا في مقدمة هذه الدول، فبلغت قيمتها حوالي 56.102 مليون دولار.