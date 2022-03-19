السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الحديد فى الأسواق المصرية اليوم السبت 19- 3- 2022

أسعار الحديد
أسعار الحديد

مع تغير اقتصاد دول العالم بسبب الحرب الروسيا الأوكرانيا التفت أنظار الكثير من الأشخاص نحو سعر طن الحديد اليوم للمستهلك، وذلك بسبب ارتفاعه بعض الشئ وتغير سعره الذي استقر لشهور طويلة خلال الفترة الماضية، وسجل أدني سعر لطن حديد البناء في الأسواق المحلية سعر 16.000 جنيه، وجاءت أعلى أسعار لطن الحديد بقيمة 17.600 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق المصرية 19- 3- 2022

وتعرض "الدستور" أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق المصرية 19- 3- 2022.

- يبلغ سعر طن الحديد بشركة عز حوالي 17000 جنيه للطن.
- يسجل سعر طن حديد بشاي حوالي 17000 جنيه.
- بلغ سعر طن الحديد بشركة المصريين 17600 جنيه.
- سجل طن "حديد الكومي" 16000 جنيه.
- بلغ طن "حديد الجيوشي" سعر 17000 جنيه.
- يبلغ سعر حديد العشري 17000 جنيه لكل طن.
- بلغ سعر طن حديد المعادي حوالي 17000 جنيه.
- سجل سعر طن حديد السويس للصلب 16900 جنيه.
- بلغت أسعار طن حديد المراكبي 17500 جنيه للطن.

ومن الجدير بالذكر، أن الأسواق شهدت أسعار غير رسمية و سوق سوداء بالتلاعب في السعر، وذلك نتيجة لزيادة سعر بعض السلع، ونصحت شعبة مواد البناء مواطنيها بعدم الانسياق وراء شائعات في ارتفاع السعر، حيث يشكل الانخراط وراء هذا السعر زيادات سعرية بازدياد الطلب وذلك دون الحاجة الفعلية.

وارتفعت الصادرات من الحديد خلال شهر يناير وشهر فبراير بنسبة 62% وذلك مقارنة بالعام الماضي، فبلغت عدد الدول التي قمنا بالتصدير لها 49 دولة، وكانت إيطاليًا في مقدمة هذه الدول، فبلغت قيمتها حوالي 56.102 مليون دولار.

أسعار الحديد اليوم السبت الحرب الروسيا الأوكرانيا الاشخاص سعر طن الحديد اليوم الفترة الماضية الأسواق المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 19 مارس 2022

الرئيس الأوكرانى: حان وقت استعادة وحدة الأراضى والعدالة

الصين تسجل أول حالتى وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب