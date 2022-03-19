الصين تسجل أول حالتى وفاة بكورونا منذ أكثر من عام

سجل بر الصين الرئيسي أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام اليوم السبت حسبما ذكر منشور على موقع اللجنة الوطنية للصحة بالصين على الإنترنت.



وحدثت حالتا الوفاة في منطقة جيلين بشمال شرق الصين على الحدود مع كوريا الشمالية وروسيا، حيث تشكل أعداد الإصابات أكثر من ثلثي إجمالي الإصابات المحلية.



وسجلت الصين حالتي وفاة في عام 2021 كله مع تسجيل آخر حالة في 25 يناير .



أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في وقت سابق اليوم السبت أن البر الرئيسي سجل 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 2416 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن 2157 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2388 في اليوم السابق.



وسجلت الصين 1823 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1904 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 128462 إصابة مؤكدة.



وسجلت الصين حالتي وفاة جديدتين ليرتفع عدد الوفيات إلى 4638.

إصابات كورونا حول العالم اليوم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 6ر467 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 77ر10.