الضغط الدبلوماسى يمنح بصيصا من الأمل لأوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية

قال كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، إن روسيا وأوكرانيا اقتربتا من "القضية الرئيسية" المتمثلة في وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط التي يتعين حلها قبل أن يتمكن رئيسا البلدين من عقد اجتماع.



ووفق تقديرات كبير المفاوضين الروس فإن التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات بخصوص مسألة نزع السلاح في أوكرانيا يشير إلى أن الطرفين "في نصف طريقهما تقريبا" في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ليس مخولا بكشف أي تفاصيل محددة للعملية التفاوضية.



وعقد الاجتماع الأول للوفدين في 28 فبراير في بيلاروس، فيما تجري المفاوضات حاليا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وقال رئيس برلمان أوكرانيا رسلان ستيفانشوك في منشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان إن سيادة البلاد ووحدة أراضيها واستقلالها هي خطوط حمراء في المحادثات مع روسيا. وأضاف أن المحادثات تمضي في الاتجاه الصحيح.



وأطلع بوتين المستشار الألماني أولاف شولتس في مكالمة هاتفية على آخر المستجدات بشأن المحادثات يوم الجمعة، وشكا من أن "الجانب الأوكراني يؤخر العملية بمقترحات جديدة غير واقعية". وخلال المكالمة، شكا بوتين كذلك من الهجمات الأوكرانية في شرق أوكرانيا، حسبما ذكر الكرملين في بيان له.



وذكر الكرملين أنه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من شولتس، قال بوتين إن الجانب الروسي يبذل كافة الجهود لتجنب وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.



وأدلى بوتين بنفس التأكيدات في مكالمة هاتفية يوم الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



ووفقا لقصر الإليزيه، أعرب ماكرون عن قلقه البالغ إزاء الوضع في ماريوبول، المدينة الساحلية الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تحاصرها القوات الروسية، وطالب مرة أخرى بوقف فوري لإطلاق النار.



ووفقا لموسكو، استهدفت قاذفات الصواريخ الأوكرانية مناطق سكنية في مدينتي دونيتسك وماكيفكا، مما أدى إلى "عدد كبير من الخسائر البشرية".

