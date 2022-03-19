أوكرانيا تفقد الوصول إلى بحر آزوف

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتًا"، بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.

وأضافت الوزارة في بيان: "نجح المحتلون جزئيًا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتًا من الوصول إلى بحر آزوف"، ولم تحدد الوزارة في بيانها ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد استعادت الوصول إلى البحر.

وقالت روسيا، يوم الجمعة، إن قواتها "تشدد الخناق" حول ماريوبول التي لحقت أضرار بنحو 80 في المئة من منازلها، وربما لا يزال نحو ألف شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتة.

وكانت ماريوبول، بموقعها الاستراتيجي على ساحل بحر آزوف، هدفًا منذ بدء الحرب في 24 فبراير عندما بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه "بعملية عسكرية خاصة".

وتقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في الغرب ومنطقة دونيتسك في الشرق والتي يسيطر عليها جزئيًا الانفصاليون الموالون لروسيا.

وكان دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، قائلًا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب غزوها.

وأضاف في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح السبت في أوكرانيا، إن "الوقت حان لعقد اجتماع، حان وقت الحديث".

وكان دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألمانيا إلى تبني موقف أشد إزاء روسيا، و"الكف عن تمويل الحرب"، وتكثيف مساعداتها إلى كييف، قائلًا: "من الواضح أن العقوبات المفروضة حتى الآن لا تكفي لإنهاء هذه الحرب".

كما انتقد زيلينسكي، ألمانيا، محملًا إياها المسئولية عن عدم فعل ما يكفي لوقف العملية العسكرية الروسية الجارية في بلده، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.